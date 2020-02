Dl sicurezza, Zingaretti: Decreti folli,Governo li cancelli in fretta

Roma, 6 feb. (LaPresse) - Il Governo deve procedere veloce a diversi provvedimenti "e anche ovviamente alla cancellazione di questi decreti assolutamente folli. Deve farlo in fretta e non capisco perché questo a febbraio non sia ancora avvenuto. Questo dipende dal presidente del Consiglio, ma anche dalla maggioranza che pensa che sia solo il momento di rimuovere. Sono d'accordo perché questo governo volti in fretta, e sottolineo in fretta, pagina su questo tema". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Circo Massimo su Radio Capital. "La maggioranza deve prendere delle scelte in maniera intelligente. C'è un elemento di subalternità in chi pensa che la questione sia solo quella di rimuovere i decreti sicurezza. Bisogna mettere in campo una nostra idea di sicurezza. L'elemento di subalternità sta anche nel chiamarli decreti sicurezza. Io li chiamo decreti propaganda. Sono decreti dell'odio, hanno prodotto solo fragilità e frammentazione", conclude.

