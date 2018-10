Dl Sicurezza, Salvini: Spero no a fiducia, vado in Parlamento sereno

di dft/npf

Roma, 5 ott. (LaPresse)- "Spero di no. Ci sono proposte migliorative che arrivano dai sindaci e associazioni che ho già visto e sottoscriverò personalmente. Se il Parlamento vuole migliorare io sono felice. Vado in Parlamento sereno per migliorare un testo che porterà più sicurezza nelle città italiane". Così il ministro dall'interno Matteo Salvini, entrando alla manifestazione della Coldiretti a Circo Massimo a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata