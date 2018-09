Dl sicurezza, Salvini: Protezione internazionale per sei fattispecie

di ntl/lcl/npf

Roma, 24 set. (LaPresse) - Tra i contenuti del decreto sicurezza, "la protezione umanitaria che doveva essere residuale viene normata con sei fattispecie specifiche senza lasciare alla libera interpretazione del caso. Ci sono alcuni provvedimenti che servono a dare più sicurezza. Un richiedente asilo che viene sorpreso a spacciare ha la domanda sospesa e se viene ritenuto pericoloso viene rimandato a casa. C'è poi la possibilità di togliere la cittadinanza a chi viene condannato in via definitiva per reati di terrorismo internazionale". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata