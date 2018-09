Dl sicurezza, Salvini : Obiettivo zero campi Rom entro fine legislatura

di lcl/ntl/npf

Roma 24, set. (LaPresse) - "La questione rom non è compresa in questo decreto, il mio obiettivo in collaborazione con i sindaci è arrivare alla chiusura di tutti i campi rom. Quindi non è oggetto del decreto ma ci stiamo lavorando, l'obiettivo è campi rom a zero”. Così Matteo Salvini al termine del Consiglio dei Ministri a palazzo Chigi.

