Dl Sicurezza, Salvini: Lo porto in Cdm, ma domani 'minga capí amó' se c'è...

di dab

Milano, 19 mag. (LaPresse) - "Io ho preparato il decreto Sicurezza che porto in Consiglio dei ministri domani, se c'è cdm, perché 'l'ho minga capì amò...'". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un comizio della Lega a Sassuolo, usando il dialetto per dire di non aver ancora capito se si svolgerà la riunione a Palazzo Chigi, su cui però c'è un braccio di ferro a distanza col M5S, che vorrebbe invece portare solo il dl Famiglia.

