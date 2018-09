Dl sicurezza, Salvini: In 42 articoli passi avanti per profughi veri

di ntl/lcl/npf

Roma, 24 set. (LaPresse) - "In 42 articoli ci sono parecchi passi in avanti in termini di sicurezza e riconoscimento di profughi veri". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

