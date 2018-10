Dl sicurezza, Salvini: Decreto va in porto, stampa inventa polemiche

di egr

Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Mentre in Italia piove e piove un po' troppo, ci tenevo a raccontare cosa sto facendo qui. Vi ringrazio e ringrazio molto meno i giornalisti che inventano polemiche con i Cinquestelle anche dove non ci sono. Per esempio in Senato viaggia spedito il decreto sicurezza: siamo al trentesimo articolo, il decreto va in porto". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook dal Qatar.

