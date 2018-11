Dl Sicurezza, Salvini: Approvazione entro 3 dicembre o salta tutto

di dab

Roma, 20 nov. (LaPresse) - "Il Dl sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre o salta tutto" per l'imminente scadenza dei termini per la conversione in legge. Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al Viminale, a margine della raccolta sangue organizzata dall'Associazione Donatorinati della Polizia di Stato, parlando del decreto che porta la sua firma ed è in discussione alla Camera, dove 19 deputati M5S hanno chiesto di apportare modifiche al testo. "Mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro", sottolinea il segretario leghista.

