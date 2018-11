Dl sicurezza, ok Camera a fiducia con 336 sì e 249 no

Con 336 sì, 249 no e zero astenuti l'aula della Camera ha dato il via libera alla fiducia al dl Sicurezza. Il provvedimento bandiera della Lega, che porta la firma del suo leader Matteo Salvini, è già stato approvato dal Senato: ora deve essere convertito in legge entro il 3 dicembre. L'Aula della Camera passa all'esame degli ordini del giorno che sono 146. Poi si svolgerà la votazione finale.

Il decreto legge Sicurezza e Immigrazione si compone di tre parti: la prima riguarda la gestione dell'immigrazione vera e propria, la seconda la pubblica Sicurezza e la terza la criminalità organizzata con gestione dei beni sequestrati e confiscati. Inutile negarlo, la parte più controversa è lo stop al permesso umanitario.

"Ho chiesto alle Prefetture un cronoprogramma degli sgomberi, mese per mese, visto che su alcuni immobili occupati paghiamo anche una multa", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera dopo il voto di fiducia sul dl Sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata