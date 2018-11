Dl sicurezza, Nugnes: Se Governo cade sarà stato deciso altrove

di egr

Roma, 1 nov. (LaPresse) - "Gabriella mi creda NOI non possiamo in alcun modo far cadere il governo. Se cadrà sarà stato deciso altrove". Così la senatrice 'dissidente' M5S Paola Nugnes risponde su Facebook a utenti che la contestano dopo le sue perplessità sul decreto Sicurezza. "Ha firmato un contratto Nugnes, votato dalla base. State andando contro la decisione presa dagli iscritti sulla piattaforma. Se non le stava bene poteva passare al misto fin da subito", le scrive Matteo Rizzo. E Nugnes replica: "Non è così, ne contratto non c'è questo decreto".

