Dl sicurezza, Morra (M5S): Presto ok, senza unità vanifichiamo sforzi fatti

Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Stiamo lavorando coesi in commissione Affari Costituzionali, il decreto Sicurezza verrà approvato presto dal Senato, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di Governo, per andare alla Camera. L'unità del Movimento è fuori discussione: se manifestassimo segnali di incertezza, vanificheremmo tutti gli sforzi fatti finora. Da pochi mesi stiamo operando grandi trasformazioni e siamo solo all'inizio, abbiamo il dovere di andare avanti. Lo dobbiamo alle persone che ci hanno votato il 4 marzo e che poi hanno approvato il contratto di governo". Lo afferma in una nota il senatore M5S Nicola Morra.

