Dl sicurezza, Molteni: Su migranti riforma sistema, no spot: -83% sbarchi

di npf

Roma, 6 nov. (LaPresse) - Sull'immigrazione "questo non è un decreto manifesto, non è un decreto propaganda. Non lo potrebbe essere un decreto di 30 articoli: su una seria gestione dei flussi e delle richieste di asilo va nella direzione di essere una riforma seria, organica e di sistema". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni, intervenendo nell'aula del Senato dove è in corso l'esame del decreto Sicurezza. Molteni ha poi ricordato il numero degli sbarchi: "Registriamo meno 83% di sbarchi da quando al Governo c'è una maggiornaza Lega-m5s. Un dato serio e significativo che è frutto di un lavoro serio di difesa delle frontiere e di collaborazione. Questo governo si è contraddistinto per la tutela dei diritti dei migranti, non prendiamo lezioni da nessun paese europeo su questo", ha aggiunto. "adiamo a contrastare gli spreche e ad aumentare i controlli".

