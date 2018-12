Dl Sicurezza, Mattarella firma per promulgazione decreto. Mimmo Lucano: "Legge disumana"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato per la promulgazione la legge sulla sicurezza e l'immigrazione, che ha ricevuto l'ok definitivo del Parlamento mercoledì scorso. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha esultato su Twitter "Il presidente della Repubblica ha appena promulgato la nostra Legge Sicurezza e Immigrazione. Dalle parole ai fatti! #LeggeSalvini @Quirinale".

Dalle parole ai fatti!

Mentre il sindaco sospeso di Riace, Domenico Lucano, è andato all'attacco criticando il decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Ieri è morto bruciato vivo un ragazzo di 18 anni. Questo clima di odio, questa società della barbarie, ci stanno portando a non avere nemmeno la sensibilità di comprendere quello che ci circonda - ha detto a Circo Massimo, su Radio Capital - Rimaniamo indifferenti come se ci fosse una forma di assuefazione a una logica che ormai pensiamo sia unica. Ci impediscono di provare quell'impulso di umanità che è normale. Una condizione della società che io non ho mai vissuto prima. Non posso credere che dei religiosi abbiano potuto dire cose del genere. Il Vangelo è fratellanza, umanità, il cristianesimo è amore, non è odio razziale. Come si può rimanere indifferenti di fronte a questo decreto sicurezza, che sta generando degli orrori. È una legge disumana".

