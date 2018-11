Sicurezza, ok dalla Camera con 396 sì: il dl Salvini è legge

Protesta del Pd: maschere bianche in aula

Il decreto Salvini è legge. L'aula della Camera ha dato il via libera al provvedimento con 396 sì e 99 no. "Sono molto contento. È una giornata memorabile, sono felice", ha commentato Matteo Salvini intercettato dai giornalisti. "Sono molto soddisfatto che è rimasto qualche reduce di sinistra a ritenere che l'immigrazione clandestina non sia un problema - ha ironizzato - che la sicurezza sia una cosa di destra, mentre è una cosa di tutti".

Durante le dichiarazioni di voto, i deputati del Partito democratico hanno protestato contro il decreto indossando delle maschere bianche sul volto a simboleggiare "l'esercito di fantasmi, soprattutto immigrati irregolari, che il decreto sicurezza creerà nel nostro Paese". Immediato il richiamo del vicepresidente Fabio Rampelli: "La Camera non un teatro, non è l'avant spettacolo. Consegnate le maschere ai commessi".

