Dl Sicurezza, Lega a Fico: Inutile ostruzionismo contro forze ordine

di dab

Milano, 11 lug. (LaPresse) - "Come il presidente della Camera dovrebbe sapere, le norme sulle Forze dell'Ordine non sono state inserite direttamente nel Decreto Sicurezza Bis per corrispondere alle esigenze di contenimento del testo. Stupisce il rigore con cui sono stati valutati gli emendamenti rispetto a precedenti conversioni in cui la stessa presidenza ha lasciato ampio spazio all'inserimento di nuove norme. Un atteggiamento che appare ostruzionistico e burocratico rispetto alla primaria esigenza di non perdere finanziamenti già disponibili e misure che le nostre Forze dell'Ordine e i nostri Vigili del Fuoco aspettano da troppo tempo". È quanto si apprende da fonti della Lega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata