Dl sicurezza, la battaglia dei 5S dissidenti. Nugnes: "Voterò contro"

Continua la battaglia dei dissidenti M5S sul decreto sicurezza, in discussione in queste ore alla commissione Affari costituzionali del Senato. Mentre Matteo Salvini nega che ci siano problemi su questo fronte - "La maggioranza è compatta", "non ci sono polemiche" e "il decreto va in porto" - c'è chi va dritto per la sua strada, disposto a 'sovvertire' gli ordini pentastellati. "Voglio votare contro questo provvedimento, partito male. Ma, nel caso di un'eventuale fiducia, mi riservo di valutare il da farsi", dice la senatrice Paola Nugnes. Per Gregorio De Falco "c'è qualche miglioria", ma "il porto di approdo è ancora ben distante".

Mattia Mantero, intervenuto al programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora', spiega nel dettaglio la sua posizione: "Io non lo voterò, se votare contro o non votarlo lo deciderò la notte prima, al momento sono più per non votarlo. Anche se ci fosse la fiducia". Facendo riferimento al discorso di Di Maio sulla testuggine romana, Mantero sottolinea: "Io me ne assumo la responsabilità, come farà chi voterà a favore. Siamo tutti compatti come una testuggine, bisogna vedere però in che direzione va questa testuggine. In questo momento ha 'scarrocciato' verso destra, bisognerebbe riportarla più al centro della strada". Nello specifico i punti più criticati sono "la limitazione del diritto d'asilo, che va contro le leggi internazionali e dunque è incostituzionale. Per me è inaccettabile. Ridurre il sistema dello Sprar può esser peggiorativo". "Il diritto d'asilo per motivi umanitari è il punto cardine che andrebbe cambiato", aggiunge Mantero.

Mal di pancia che non dovrebbero essere sottovalutati, visto che potrebbero mettere a rischio l'esecutivo, facendo mancare i voti proprio sul provvedimento caro a Salvini. Da Nuova Delhi Giuseppe Conte prova a far ragionare i dissidenti: Il decreto "si espone a un dibattito in aula e quindi ci possono essere delle osservazioni critiche che sono benvenute, ma poi ci deve essere un momento di sintesi politica e tutti coloro che si riconoscono nella maggioranza devono assumere un atteggiamento di consapevolezza e responsabilità". "Questo - prosegue il premier - significa che devono attenersi al contratto di governo. Quando un provvedimento si radica nelle previsioni del contratto di Governo bisogna assumere atti conseguenti". Ma i senatori ribelli devono essere espulsi? "Non spetta a me valutarlo, non sono il leader M5s. Io da responsabile del governo dico che sono legittime le osservazioni critiche ma poi arriva il momento di tirare le fila e concentrarsi sulla conversione del decreto", risponde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata