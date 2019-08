Dl Sicurezza, il senatore M5S Mantero non voterà il provvedimento

di dab/ddn

Milano, 5 ago. (LaPresse) - Il senatore del Movimento 5 Stelle, Matteo Mantero, non voterà il decreto Sicurezza bis. Ad ammetterlo è lo stesso parlamentare pentastellato, rispondendo alla domanda di uno degli utenti di Facebook che aveva commentato il suo post in cui scriveva, tra l'altro: "Credo che sia ora a mettere un limite alla strafottenza della Lega che con i suoi no e i suoi diktat si comporta come fosse sola a decidere". Al quesito di Daniela Albano, semplice e diretto, "quindi lo voterai?", il portavoce Cinquestelle replica secco: "No". Resta ora da capire quale sia la modalità scelta, se uscirà dall'aula facendo abbassare il quorum, se esprimerà parere negativo come una parte delle opposizioni o se si asterrà.

