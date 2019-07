Dl Sicurezza, Fraccaro: Salvini lavori a riformulazioni invece di fare vittima

di scp

Milano, 12 lug. (LaPresse) - “Basta attacchi alle Camere: gli emendamenti al decreto Sicurezza, firmati anche dal M5S, vengono vagliati come da prassi e alcuni sono già stati rimanessi. Salvini lo sa, lavori alla riformulazione dei testi invece di fare la vittima. Noi siamo al fianco delle forze dell'ordine”. Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta Riccardo Fraccaro.

