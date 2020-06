Dl Sicurezza, Faraone: Passi in avanti ma insistiamo su Ius culturae

di dab/ddn

Roma, 30 giu. (LaPresse) - "Abbiamo fatto dei passi in avanti sulle modifiche al decreto sicurezza ma non sono ancora sufficienti: abbiamo rappresentato alla ministra Lamorgese la necessità di reintrodurre lo ius culturae. Vogliamo riprendere il percorso della legge sulla cittadinanza da dove era stato interrotto, alla fine del governo Renzi: ora come allora pensiamo che una vera integrazione si faccia a partire dai banchi di scuola". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a margine del vertice al Viminale sul dl Sicurezza.

