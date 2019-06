Dl Sicurezza, Di Maio: Ok ma di più su rimpatri, troppi 500mila irregolari

di dab

Milano, 11 giu. (LaPresse) - "Il decreto sicurezza è un inizio e mi auguro che in fase di riconversione il Parlamento lavori a un rafforzamento delle misure per i rimpatri dei migranti irregolari. Parliamo di centinaia di migliaia di persone non identificate che girano liberamente in Italia. Alla luce degli ultimi fatti di cronaca è opportuno che si affronti il tema seriamente e in tempi certi. Sono troppi i circa 500mila irregolari in Italia. Bisogna lavorare sul profilo internazionale in modo più approfondito e lo faremo da squadra". Così il vicepremier, Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata