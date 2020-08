Dl Sicurezza, Di Battista: Qualcuno vuole modifica per dare soldi a cooperative

di dab

Roma, 1 ago. (LaPresse) - "Forse alcuni vogliono modificare i decreti Sicurezza, che non ho scritto né votato io, più per dare soldi alle cooperative che per la sicurezza dei cittadini". Lo dice l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, ai microfoni di 'Stasera Italia', su Rete4.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata