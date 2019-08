Dl Sicurezza, De Falco: Disumano tentativo di conservare potere, vergogna

di dab/ddn

Milano, 5 ago. (LaPresse) - "Non riuscirei più a guardare negli occhi i miei figli se un mio voto, un mio atteggiamento, un mio 'click', decretasse, consapevolmente, di condannare alla morte altri bambini, con i loro stessi occhi, ma colpevoli solamente di non avere un posto sicuro dove stare. Per me questa non è politica, ma solo un vergognoso e disumano tentativo di conservare il potere. Il primato del potere sulla vita umana. Vergogna". Lo scrive su Facebook il senatore ex M5S, Gregorio Falco, ora al gruppo Misto, sul decreto Sicurezza bis in votazione a Palazzo Madama.

