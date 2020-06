Dl Sicurezza, Conte: Spero modifiche già in Cdm prossima settimana

di dab

Roma, 16 giu. (LaPresse) - Le modifiche ai decreti Sicurezza? "Ci stiamo già lavorando". Risponde così il premier, Giuseppe Conte, in un'intervista a Fanpage su uno dei temi più caldi del dibattito politico. Alla domanda se i testi arriveranno entro la prossima settimana in Cdm, il capo del governo risponde: "Non credo ce la faremo perché siamo molto impegnati su vari fronti, con il piano di rilancio che sta assorbendo molto”, ma "stiamo lavorando e la ministra Lamorgese ha avuto l'incarico di mettere a punto la versione finale delle modifiche del decreto sicurezza. Quindi - spiega - se non questa settimana, io spero già la prossima potremo ritrovarci al Consiglio dei ministri per approvare le modifiche al decreto Sicurezza”. Modifiche che, sottolinea ancora il presidente del Consiglio, sono "inserite già nel nostro programma con cui siamo nati come governo e abbiamo chiesto la fiducia".

