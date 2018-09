Dl Sicurezza, Conte: Contenuti anticipati a Colle, c'è stata interlocuzione

di ntl/lcl/npf

Roma, 24 set. (LaPresse) - "Quando c'è un decreto legge, cortesia vuole che si anticipino al Quirinale contenuti e testo dei decreti, ed è stato fatto anche in questo caso. C'è stata già un'interlocuzione. Non voglio tirare per la giacca il presidente della Repubblica: avrà tutto l'agio di fare tutti i rilievi che desidera". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

