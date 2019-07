Dl Sicurezza bis, Salvini: Spero in M5S non tifino per l'anti-polizia

di scp

Milano, 11 lug. (LaPresse) - "Mi auguro che non ci sia una parte dei 5 Stelle che tifa per l'anti-polizia". Così Matteo Salvini in una diretta Facebook a proposito degli emendamenti al dl Sicurezza bis. "Mi stupisco di Fico", aggiunge, "stiamo parlando del decreto Sicurezza, non del 'decreto minestrina'". "Chiedo a Fico: perchè no? Non è un dispetto a Salvini. Sono proposte già finanziate che se non venissero approvate vedrebbero sparire quei soldi. Non è un favore a Salvini, alla Lega, a un'idea securitaria del paese, stiamo parlando di buoni pasto, straordinari, della possibilità di assumere", rimarca, "perchè questi no? Non li capisco. Spero che sia stata un attimo di distrazione".

