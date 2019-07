Dl Sicurezza bis, Salvini: O si trova accordo su emendamenti o può essere crisi

di scp

Milano, 12 lug. (LaPresse) - “Ci sono emendamenti per le forze dell'ordine bloccati alla Camera per scelta di alcuni 5 Stelle” e questo potrebbe essere un motivo di crisi, "assolutamente sì". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Radio anch'io' su Radio1. "Su questo davvero vado fino in fondo", aggiunge, "mettere in ballo la qualità di vita e di lavoro delle forze dell'ordine non lo permetto, o su quello si trova l'accordo o non transigo".

