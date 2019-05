Dl Sicurezza bis, Salvini: Lunedì in Cdm, aperti ma cardini restano

di lrs

Milano, 16 mag. (LaPresse) - Il Dl Sicurezza bis? "Arriva lunedì in Consiglio dei ministri. Se ci sono proposte migliorative siamo aperti, ma i cardini restano quelli". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Prefettura, a Napoli, dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "E' un pacchetto abbastanza completo. Quindi, ne discuteremo lunedì in Consiglio dei ministri", ha aggiunto.

