Dl Sicurezza bis, Salvini: Inca..., senza emendamenti lavori non riprendono

di npf

Roma, 11 lug. (LaPresse) - "Se c'è qualcosa che mi ha fatto incazzare oggi è che qualcuno sta cercando di bloccare gli emendamenti al decreto Sicurezza bis. Ora, il presidente della commissione è dei 5S, il presidente della Camera è dei 5 stelle". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. "Se non rientrano questi emendamenti i lavori non riprendono", ha aggiunto, elencando numeri e titoli delle proposte di modifica in questione e pronunciando dopo ognuno la frase: "lo voglio".

