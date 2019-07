Dl Sicurezza bis, Salvini: Emendamenti bloccati da Fico, incredibile

di scp

Milano, 11 lug. (LaPresse) - “Pasti per i poliziotti, straordinari per i vigili del fuoco, vestiario per la polizia di Stato, assunzioni di personale della polizia locale, destinazione di immobili pubblici a presìdi di polizia. Sono gli emendamenti proposti al decreto Sicurezza bis e per ora incredibilmente bloccati dal presidente della Camera Fico. In questo modo, Fico non rende un buon servizio alle forze dell'ordine e alla sicurezza del Paese. Sono proposte coerenti col decreto Sicurezza bis e tutte già finanziate. Così rischiamo di perdere risorse già disponibili”. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

