Dl sicurezza bis, Salvini: "Don Ciotti? Dichiarazioni surreali, o non lo ha letto o non lo ha capito"

"Ho letto le dichiarazioni surreali di don Ciotti che parla di tragedia e disumanità evocando il fascismo: o non ha letto il dl sicurezza bis o non lo ha capito". Così Matteo Salvini commenta le critiche al decreto in votazione al Senato lunedì pomeriggio, a margine della presentazione del potenziamento della stazione Milano Rogoredo.