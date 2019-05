Dl sicurezza bis, Salvini: Domani in Cdm per approvarlo

di mad

Milano, 19 mag. (LaPresse) - "Domani vado in Consiglio dei ministri per approvare un decreto che ha norme contro i camorristi, gli scafisti, i teppisti degli stadi. Lavoro per migliorare la vita e la sicurezza dei cittadini. Delle polemiche non mi occupo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'Arena. "Contrastare camorristi e scafisti non è in contrasto con l'aiutare le famiglie, si possono fare entrambe le cose. La vera emergenza di questo Paese è abbassare a tutti le tasse al 15%. Abbiamo gli imprenditori migliori al mondo, gli operai migliori al mondo, togliamo un po' di tasse e burocrazia e saremo noi a insegnare a tedeschi e francesi come si fa impresa", ha aggiunto.

