Dl semplificazioni, via libera del Cdm "salvo intese"

Dopo un vertice proseguito tutta la notte, il Consiglio dei ministri ha approvato "salvo intese" il decreto Semplificazioni. Fonti di governo precisano che si tratta di "intese tecniche", non politiche. Dopo lunghe discussioni c'è un'intesa di massima sulle deroghe alle norme sugli appalti e sull'abuso d'ufficio. Opere prioritarie, ferroviarie e stradali potranno essere commissariate con appositi dpcm fino a dicembre ma nel testo non c'è l'elenco dei cantieri da sbloccare. Via libera anche al Programma nazionale di riforma, al disegno di legge di assestamento di Bilancio e al Rendiconto dello Stato.

