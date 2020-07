Dl Semplificazioni, verso Consiglio dei ministri lunedì

di dab/abf

Roma, 3 lug. (LaPresse) - Il decreto Semplificazioni dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri lunedì prossimo. È quanto si apprende da fonti di maggioranza. Sul testo, che il premier, Giuseppe Conte, ha definito "la madre di tutte le riforme", ci sono stati momenti di forte frizione nella coalizione che sorregge il governo. Dissapori che sarebbero in via di definizione, anche se rimangono perplessità nelle forze politiche. Ieri, intanto, si è tenuto un lungo preconsiglio per limare gli aspetti tecnici delle misure.

