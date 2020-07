Dl Semplificazioni, Regioni: Mai chiesto misure per condono edilizio

di dab

Roma, 1 lug. (LaPresse) - Con riferimento all'articolo pubblicato oggi dal “Corriere della Sera” - ed intitolato “Nuovo duello nella maggioranza. Conte deve arretrare sul condono” - si precisa quanto segue. Né la Conferenza delle Regioni, né tantomeno il suo Presidente, hanno mai chiesto misure o interventi per un condono edilizio. La Conferenza delle Regioni ha invece presentato al governo un pacchetto di proposte relative al Decreto Semplificazione. Si tratta esclusivamente di interventi tesi a snellire le procedure, semplificare i percorsi autorizzativi, razionalizzare i controlli. Proposte che si collocano in un'ottica che renda più semplice la vita dei cittadini e l'attività delle imprese. Alcune di queste proposte sono state poi condivise con Anci e Upi. Si tratta di un contributo che tiene comunque conto di quanto previsto dalle leggi e dai Regolamenti urbanistici vigenti e che è stato presentato al Ministro per gli Affari Regionali nel corso della Conferenza Unificata del 25 giugno.

