Dl Semplificazioni, Patuanelli: "Lunedì o martedì il Consiglio dei Ministri"

Potrebbe svolgersi già il prossimo lunedì il Cdm sul decreto semplificazioni. Ad annunciarlo il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli intervistato a Class Cnbc: "Credo che il Consiglio dei ministri sarà lunedì pomeriggio o martedì mattina". In merito al testo, il ministro ha voluto fare chiarezza: "Confermo che non ci saranno condoni, non è mai stato previsto nel testo del Dl semplificazioni. Questo governo non pensa minimamente di farne, nè a livello edilizio nè in altri campi". Per l'esponente pentastellato "Con il Dl semplificazioni inizia un percorso importante, penso che bisogni agire sugli appalti".

