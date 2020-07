Dl Semplificazioni, Di Maio: Eliminiamo costi burocrazia e sblocchiamo cantieri

di dab

Roma, 7 lug. (LaPresse) - "Per noi è una giornata importante in Italia. Questa notte abbiamo approvato il decreto Semplificaizoni, un provvedimento che ci darà un sostanzioso slancio per far rialzare il Paese. Con questo decreto eliminiamo i costi della burocrazia, sblocchiamo i cantieri e iniziamo a programmare la ripartenza italiana. So bene che c'è tanto da fare, ma oggi abbiamo portato a casa un'altra importante misura per andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, da Sofia, nel punto stampa assieme alla vice primo ministro per la riforma giudiziaria e ministra degli Affari esteri bulgara, Ekaterina Zaharieva. "In Italia, come in ogni altro Paese, la prima preoccupazione è il lavoro - aggiunge -. Le persone vogliono lavorare e vogliono tornare a lavoro anche i nostri imprenditori. Con questo decreto puntiamo a far ripartire il Paese e far in modo che il lavoro, che rappresenta la dignità dell'essere umano, possa tornare centrale nel momento in cui gli investimenti devono ripartire superando gli ostacoli burocratici".

