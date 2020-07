Dl Semplificazioni, Di Maio: Amministratori potranno firmare progetti con serenità

di dab

Roma, 7 lug. (LaPresse) - "La nostra grande credibilità, come Paese, sarà saper spendere velocemente ma con qualità le risorse del programma Next generation Ue". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, da Sofia, nel punto stampa assieme alla vice primo ministro per la riforma giudiziaria e ministra degli Affari esteri bulgara, Ekaterina Zaharieva. "Per riuscire a spendere nei tempi che possano permettere uno sviluppo economico, quindi un'uscita dalla crisi economica prodotta dalla crisi sanitaria, dobbiamo eliminare una serie di ostacoli burocratici, che in Italia sono tanti - aggiunge. Il decreto Semplificaizoni permetterà a tanti amministratori locali e tanti funzionari dei nostri enti locali di tornare a investire e firmare progetti con serenità".

