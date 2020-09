Dl Semplificazioni, da Senato ok fiducia con 157 Sì: testo passa a Camera

Il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 14 settembre

Via libera dell'aula del Senato al Dl Semplificazioni. Il maxi emendamento, sul quale il governo aveva posto la questione di fiducia stamattina, è passato con 157 voti favorevoli, 82 voti contrari e 1 astenuto. Il provvedimento deve passare all'esame della Camera per essere convertito in legge entro il 14 settembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata