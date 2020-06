Dl Semplificazioni, Conte: In Cdm prossima settimana, coinvolgeremo gruppi parlamentari

di dab/ntl

Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Ieri abbiamo fatto una riunione con i capi delegazione anche per un aggiornamento della bozza. Ora la road map prevede che dovremmo portarla nel Cdm della prossima settimana. So che questo testo suscita molta attenzione e sono consapevole che i gruppi parlamentari, non solo di maggioranza vogliono essere coinvolti, e lo trovo corretto. Dobbiamo coinvolgerli, lo faremo la settimana prossima". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata