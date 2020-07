Dl Semplificazioni, Conte: E' il momento del coraggio

di dab

Roma, 2 lug. (LaPresse) - "Questo è il momento coraggio e non ho motivo di dubitare che, pur nella varietà di posizioni, tra le forze politiche di maggioranza si trovi convergenza per una semplificazione vera, robusta". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, intercettato dai microfoni di Rainews24 per le strade del centro di Roma.

