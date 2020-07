Dl Semplificazioni, Conte: Confronto costruttivo per soluzioni migliori

di dab

Roma, 1 lug. (LaPresse) - "Pandemia ha determinato recessione senza precedenti" e per delineare i termini della ripresa c'è "il decreto semplificazioni", su cui "in queste ore ci stiamo confrontando in maniera costruttiva per trovare le soluzioni migliori". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata