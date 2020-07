Dl Semplificazioni, Carfagna: Paralisi governo insulto a Italia ferita

di dab

Roma, 2 lug. (LaPresse) - “La paralisi del governo e della maggioranza è un insulto all'Italia ferita che si aspetta misure concrete ed è stanca delle chiacchiere. E' da irresponsabili ed incoscienti continuare a litigare su provvedimenti da cui dipende il futuro del Paese, solo per affermare posizioni ideologiche da rivendere in campagna elettorale. Lo spettacolo a cui stiamo assistendo con il dl Semplificazioni è il ripetersi di uno schema ben consolidato di veti e controveti tra partiti alleati. Il tutto si svolge davanti ad un premier sempre più debole che annuncia decreti senza aver fatto i conti con i suoi ministri. Si è davvero raggiunto il limite del grottesco soprattutto perché mentre loro si fanno i dispetti l'Italia e gli italiani arrancano”. Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata