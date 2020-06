Dl Scuola alla Camera, sabato mattina il voto

Il decreto Scuola, all'esame della Camera, arriva in extremis per la conversione in legge, che è fondamentale visto che il provvedimento disciplina, tra le altre cose, l'esame di maturità "light" e il concorso straordinario per assumere nuovi docenti. In vigore dallo scorso 8 aprile, il testo deve essere convertito entro domenica per non decadere. Sabato mattina previsto il voto finale, a poche ore della scadenza. Bagarre venerdì sera in Aula a Montecitorio e seduta sospesa per gli striscioni e i cori della Lega contro la ministra Azzolina.

