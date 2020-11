Dl Ristori, Sigm: Pericoloso far fare tamponi a medici di famiglia

di dab

Roma, 9 nov. (LaPresse) - Sulla possibilità di far svolgere i tamponi rapidi ai medici di medicina generale, contenuta nel decreto Ristori, "ci sono varie criticità, che rendono in alcuni casi pericoloso, in altri non idoneo lo svolgimento di questa funzione". Lo dice Riccardo Vaccari, coordinatore del Segretariato Italiano Giovani Medici, in audizione davanti alle commissioni Finanze e Bilancio del Senato. "Molti colleghi medici di famiglia operano in studi piccoli, che si trovano in condomini - spiega -, quindi la condivisione di spazi tra chi deve fare i tamponi con altre persone potrebbe non essere sicuro".

