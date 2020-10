Dl Ristori, Patuanelli: Ringrazio anche chi protesta, è voglia di produrre

di dab/ntl/abf

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "Voglio ringraziare gli imprenditori, i baristi, i ristoratori e i pasticcieri. Quelli che in questi giorni ci mandano messaggi 'ce la faremo nonostante una riduzione dell'orario'. Voglio ringraziare anche quelli che sono andati in piazza a protestare contro il Dpcm, perché dimostrano la voglia degli italiani di continuare a produrre". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il decreto Ristori.

