Dl Ristori, contributi a fondo perduto per 53 codici Ateco: da taxi a teatri

di lrs

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Ammontano a 53 gli ambiti di attività identificati dai codici Ateco che riceveranno i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Ristori, in percentuale rispetto a quanto già previsto dal dl Rilancio. Nel testo bollinato si legge che per "discoteche, sale da ballo night-club e simili" l'indennizzo sarà del 400%. Contributi pari al 100% riguarderanno taxi e "trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente", cioè gli Ncc. Per le altre categorie ecco indennizzi del 150%, come alberghi, ostelli, affittacamere, gelaterie e pasticcerie e del 200%, invece, per diversi settori come ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata