Dl Ristori, Conte: Costruito con corsa contro tempo pazzesca

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "Un decreto che ha misure per oltre 5 miliardi, fatto con una corsa contro tempo pazzesca, può essere criticato ma dimostra l'interesse del governo per chi è stato colpito". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il decreto Ristori.

