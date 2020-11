Dl Ristori bis, iniziata riunione Cdm

di dab/ntl

Roma, 6 nov. (LaPresse) - È iniziata a Palazzo Chigi, la riunione del Consiglio dei ministri. È quanto si apprende da fonti di governo.

All'ordine del giorno c'è il secondo decreto con i ristori per le attività produttive che subiranno delle perdite per le chiusure imposte dal nuovo Dpcm varato per contenere la curva dei contagi da Coronavirus.

