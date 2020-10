Dl Ristori, arriva bollinatura Ragioneria: in Gazzetta nella notte

di lrs

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Per il dl Ristori è arrivata la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Il decreto, preparato dal governo Conte per venire incontro alle categorie colpite dall'ultimo Dpcm con indennizzi per 5,4 miliardi di euro, dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale durante la notte.

