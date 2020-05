Dl Rilancio, slitta ancora Preconsiglio: a rischio Cdm oggi

di ddn/abf

Roma, 11 mag. (LaPresse) - Slitta ancora il Preconsiglio dei ministri sul Dl Rilancio. Al momento, secondo quanto si apprende, non c'è ancora un nuovo orario per la riunione. Difficile quindi, riferiscono fonti interne alla maggioranza, che il Cdm si possa tenere questa sera come trapelato in precedenza.

